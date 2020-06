Polizei fahndet nach Gemälde von Giorgione

Nur wenige Gemälde sind von dem italienischen Maler Giorgione bekannt. Wenn eines von ihnen zum Verkauf steht, greifen Sammler tief in ihre Taschen. Nun scheint eines seiner seltenen Werke in Salzburg entwendet worden zu sein: Die Polizei fahndet nach dem verschwundenen Öl-Gemälde " Madonna mit Kind und Johannes dem Täufer".

Die Ermittlungen sind im Gange. Giorgione, geboren 1478 in Veneto, lernte die Malerei gemeinsam mit dem berühmten Künstler Tizian. Giorgiones Gemälde gelten als Verkörperung der Hochrenaissance in Venedig. Hinweise an das Bundeskriminalamt unter 01/24836-85025.