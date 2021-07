Poetry, Cliniclown und Herz der Finsternis

Nach der Sommerpause sorgt die Kleinkunst wieder für Heiterkeit: zuerst der lakonische Hagen Rether mit der Wien-Premiere von „Liebe“ (3. 9.) im Stadtsaal und dann die „Lange Nacht des Kabaretts“ (5. bis 7. 9.) im Niedermair mit Paul Pizzera, den „Kleinkunstnagel 2011“-Gewinnern BlöZinger, dem Kärntner „Nestbeschmutzer“ Wolfgang Feistritzer und dem schrägen oberösterreichischen Poetry-Slammer Didi Sommer.

Die Frau ist auf Identitätssuche, der Sohn in der Pubertät und Josef Burger? Mitten in der Midlife Crisis. Das kann ja heiter werden in „Live“ (ab 10. 9.). Ebenfalls in der Kulisse hat „Teach me if you can“ (23. 9.) Premiere. Marcus Hauptmann erzählt Geschichten aus dem Leben eines Lehrers, ohne auch nur ein einziges Mal das Wort „Burn-out“ zu verwenden.

„Kabarettistische Wurfübungen“ vollführt Viktor Gernot in seinem Solo „Im Glashaus“ ( Premiere: 25. 9.) in der neuen Kleinkunst- und Musik-Location CasaNova in der Dorotheergasse.