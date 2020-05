"Planet der Affen" - Wie alles begann

"Nun macht doch endlich was!", möchte man den beiden zurufen. "Umarmt euch, küsst euch!" Aber das ist nicht so einfach: Angélique fällt schon beim Gedanken an ein Rendezvous in Ohnmacht und Jean-René bekommt bereits beim Essen mit einer Frau Schweißausbrüche wie bei der Matura.



Das äußerst schwierige Zusammenfinden zweier liebenswerter Kleinstadtneurotiker karikiert der französische Erfolgsregisseur Jean-Pierre Améris. Er begleitet seine Anti-Helden zu illustren Sitzungen der Selbsthilfegruppe für Hochsensible (die gibt es wirklich in Frankreich). Lässt sie schweißtreibende Dates durchstehen und die exquisitesten Schokoladekreationen verkosten - und sie schließlich aufgrund ihrer gemeinsamen Leidenschaft fürs Süße ihre Komplexe überwinden. Das alles so zärtlich und komisch, dass am Ende der Film fast zu kurz erscheint.



Isabelle Carré und Benoît Poelvoorde sind die Idealbesetzung der beiden Schüchtis - so normal, dass jeder das Gefühl hat: Das kenne ich auch. So ist es mir auch schon ergangen.

Leichte, aber nicht seichte Kino-Unterhaltung. - S. Lintl



KURIER-Wertung: **** von *****



INFO: KOMÖDIE, F/B 2010. 80 Min. Von Jean-Pierre Améris. Mit Benoît Poelvoorde, Isabelle Carré.