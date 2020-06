Placido Domingo singt in von Woody Allen inszenierter Oper

Der spanische Startenor Placido Domingo wird in der Inszenierung einer Puccini-Oper von US-Filmregisseur Woody Allen singen. Wie die Oper von Los Angeles mitteilte, wird Domingo in der nächsten Spielzeit, die im September beginnt, in der Aufführung von "Gianni Schicchi" auftreten.

Außerdem wird der Spanier im Juni in Allens "Gianni Schicchi"-Produktion im Teatro Real in Madrid zu sehen und hören sein. Allen hatte die Oper erstmals 2008 in der Los Angeles Opera inszeniert, damals sang der britische Bariton Thomas Allen die Titelrolle. Domingo ist der Generaldirektor der LA Opera.

Die Oper "Gianni Schicchi" von Giacomo Puccini (1858 bis 1924) beruht auf einer Episode der "Göttlichen Komödie" von Dante Alighieri. Allens Inszenierung arbeitet unter anderem mit Anspielungen auf den italienischen Film.