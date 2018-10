Picasso in Paris: Wo das Genie noch Genie sein darf

Manchmal sah es zuletzt so aus, als würde Pablo Picasso (1881 – 1973) der nächste große Mann sein, dessen Ruhm, wenn auch posthum, in der #MeToo-Bewegung zerbröselt. Die wenig schmeichelhaften Erzählungen seiner Enkelin Marina Picasso und neue Aufmerksamkeit auf das Schicksal von „Musen“ wie Jacqueline Roque und Marie-Thérèse Walter, die an dem Maler mit dem Mega-Ego zerbrachen, haben am Status des „Jahrhundertgenies“ genagt.

Im Pariser Musée d’Orsay aber kann Picasso uneingeschränkt strahlen: In der Schau „Picasso: Bleu et Rose“ (bis 6.1.2019) geht es um die Frühzeit des Künstlers, die so genannte blaue und rosa Periode von 1900 bis 1906.

Es ist eine Blockbuster-Ausstellung, wie man sie heute angesichts exorbitant gestiegener Kunstmarkt-Preise (und damit horrender Versicherungssummen) nur selten zu sehen bekommt. Dass die Schau aus Paris noch weiterreisen kann, ist beachtlich: Von 3. 2. bis 26. 5. 2019 wird das Ensemble in der Fondation Beyeler in Riehen bei Basel/CH zu sehen sein.