Pianist will Konzertkritik löschen lassen

Der kroatische Pianist Dejan Lazic richtete sich am Donnerstag mit einem Schreiben an die US-Zeitung, in dem er verlangte, dass eine 2010 erschienene Kritik eines seiner Konzerte gelöscht werde, teilte die „Washington Post“ mit.

Die von der Musikkritikerin Anne Midgette verfasste Rezension „trübe seit Jahren die erste Seite seiner Google-Suchergebnisse“, beklagte sich der Musiker. Sein Ansinnen habe nichts mit Zensur zu tun, erklärte der Musiker in einem nachfolgenden E-Mail an die Zeitung, er wolle lediglich die Kontrolle über sein Image behalten. Es gehe ihm um die „Wahrheit“.