Peymann nahm Nestroy-Preis zum 75er an

Als Peymann 2002 in Wien der Nestroy-Theaterpreis verliehen wurde, sorgte die Laudatio von Andre Heller sowie Bemerkungen der Moderatorin Andrea Eckert für politische Aufregung in der schwarz-blauen Koalition. Heller hatte ein "Märchen" über einen Politiker erzählt, der sich in einem "zynischen Egotrip" zum Kanzler gemacht und dabei sein Land ins Unglück gestürzt habe. Eckert hatte anschließend darum gebeten, dass die bevorstehende Nationalratswahl "nicht wieder in einer Schmierenkomödie endet".



Nach der Verleihung sprach die ÖVP, insbesondere Klubobmann Andreas Khol und Umweltminister Wilhelm Molter, von "Missbrauch einer Kulturveranstaltung für parteipolitische Werbung". Kurz darauf verzichtete Peymann "unter dem Eindruck des unwürdigen Schauspiels und provinziellen Gezeters, das um die Nestroy-Preisverleihung an mich ausgebrochen ist", auf den Preis und erklärte, er wolle nun "endgültig in dieser Stadt und in diesem Land nichts mehr entgegennehmen und von niemandem geehrt werden".



Die Statue war seither im Theatermuseum aufbewahrt worden. Nun ist sie wohl endgültig in Peymanns Besitz. Die damals beteiligten Politiker seien alle nicht mehr in Amt und Würden, erklärte Peymann seinen Sinneswandel, deshalb freue er sich, die Ehrung nun doch entgegenzunehmen.