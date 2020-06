Peter Minich: Abschied von einem Giganten des Theaters

Es mutet fast wie Schicksal an. Bei den Salzburger Festspielen träumt in der Neuproduktion von Verdis „Falstaff“ ein alter Sänger von großen Zeiten. Und just am Tag dieser Premiere ist ein ganz großer Sänger im Alter von 86 Jahren verstorben. Einer, der freilich fast bis zuletzt aktiv war: Peter Minich.

Peter Minich wurde am 29. Jänner 1927 als Sohn eines Gastwirts geboren. Zunächst besuchte er die Höhere Technische Lehranstalt in Mödling für Maschinenbau, schon bald entdeckte er aber seine Liebe zum Theater, absolvierte eine Ausbildung zum Schauspieler und studierte an der Wiener Musikakademie. 1948 erhielt er sein erstes Engagement in einem Wiener Kellertheater.