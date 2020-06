Pete Townshend kündigt Orchester-Version von "Quadrophenia" an

Eigentlich steht Pete Townshend von The Who ("My Generation") für rebellische Gitarren-Akkorde. Nun kündigte der 69-jährige Brite eine Klassik-Version seiner Rock-Oper "Quadrophenia" für Orchester, Opernsänger und Chor an, wie die Plattenfirma Universal am Montag mitteilte.

Townshend hat für dieses Projekt mit seiner Lebensgefährtin, der Komponistin Rachel Fuller, zusammengearbeitet. Veröffentlicht wird das Album über das Label Deutsche Grammophon im Sommer 2015. Kurz darauf soll das Werk in der Royal Albert Hall in London seine Live-Premiere erleben.

"Quadrophenia" wurde 1973 von The Who veröffentlicht. Die Rock-Oper wurde verfilmt und später für das Theater aufbereitet. Auf ihrer bisher letzten Tournee hat die Band die Platte in voller Länge live dargeboten. Die Klassik-Version wurde heuer im Oktober mit dem Royal Philharmonic Orchestra und dem britischen Tenor Alfie Boe in den AIR Studios in London eingespielt. Townshend steuerte ein paar Gesangsspuren und Gitarrenriffs bei.