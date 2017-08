Perfume Genius in Wien

Seinen internationalen Durchbruch feierte Mike Hadreas alias Perfume Genius mit seinem Album "Too Bright" (2014). Insbesondere der Song "Queen" wurde in der queeren Szene gefeiert. Mit seinem neuen Album "No Shape" geht er noch ein paar Schritte weiter und vermischt Kirchenmusik, R&B, Krautrock und Soul zu einer schwülstigen, aber sehr gefälligen Pop-Operette. Darin besingt der aus Seattle stammende Thirtysomething das große Leid, die unheilbaren Wunden am Herzen – große Gefühle, wenig Hoffnung auf Besserung. Drama, Baby!

Tipp: Perfume Genius in der Arena Wien. Heute, Montag, (21.8.). Einlass: 19 Uhr. Vorverkauf: 26,50 Euro.