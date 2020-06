Pereira wehrt sich gegen Kritik

Der Intendant der Salzburger Festspiele und künftige Scala-Chef Alexander Pereira weist den Verdacht eines Interessenskonflikts beim Verkauf von Salzburger Opern nach Mailand zurück. Es handle sich um eine Win-Win-Situation. " Salzburg hat schöne Produktionen, die nicht mehr inszeniert werden. Die Scala kauft sie zu einem Spottpreis. Wo ist der Skandal?", so Pereira in der Tageszeitung "La Stampa".

Es sei auch nicht skandalös, dass er sich schon um die Planung der nächsten Saisonen kümmere, obwohl er erst ab Oktober als Scala-Intendant im Amt sein werde. "Ich habe die Pflicht, die nächsten Saisonen vorzubereiten, vor allem die nächste entscheidende, in der in Mailand die Weltexpo stattfindet. Bis Oktober wird (der noch amtierende Scala-Intendant Stephane, Anm.) Lissner die Verträge unterzeichnen. Ich muss jedoch meinen Ansprechpartnern Garantien geben, ansonsten verlieren wir alle Zeit und Gelegenheiten", so Pereira.