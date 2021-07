Freude statt Zukunftsangst

Dabei wird die Band, die zusammen mit Nirvana die Grunge-Ära prägte, neben Hits wie "Jeremy" und "Even Flow" auch Songs aus dem jüngsten Album "Lightning Bolt" vorstellen. Das bietet neben den gewohnt sozial gefärbten Texten auch viel Persönliches. Vedder singt über den Tod und Beziehungen, beschäftigt sich in "Getaway" und "Mind Your Manners" mit Glauben und Religion – und ihrer Wirkung auf die Gesellschaft.

Aber er bietet mit Songs wie "Sirens" und "Future Days" auch das, was er "Botschaften vom Leben in Gnade" nennt. Die sagt er, könnte in Zeiten wie diesen vielleicht hilfreicher sein, als die von Zukunftsängsten getriebenen Protestsongs, mit denen Pearl Jam und der Grunge einst berühmt wurden.

"Die Herausforderung beim Songschreiben ist heutzutage, zu entziffern und zu kommunizieren, warum die Probleme auf diesem Planeten so erdrückend sind", erzählte er unlängst der Huffington Post. "Weil das so ist, ist es schwer, sich selbst die Zeit zu geben, einmal durchzuatmen und all die Schönheit und Freude zu würdigen, die uns vielleicht auch um gibt – sich dem bewusst zu werden und den Moment zu genießen."