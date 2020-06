Die Virtuosin und der Geigendoktor

Musikerfamilie Patricia Kopatchinskaja (*1977 in Chisinău) stammt aus einer moldawischen Musikerfamilie. Mit 13 kam sie nach Österreich, studierte an der Universität für Musik und darstellende Kunst in Wien und am Konservatorium in Bern, wo sie heute mit ihrem Mann und ihrer Tochter lebt.

Konzerthaus In der Saison 2014/2015 spielt sie vier Mal im Konzerthaus. Heute tritt sie mit dem NDR Sinfonieorchester unter der Leitung von Thomas Hengelbrock mit Werken von Sofia Gubaidulina und Gustav Mahler auf.