"Parsifal": Fischer springt für Welser-Möst ein

Nach dem Kreislaufzusammenbruch von Franz Welser-Möst infolge eines Hexenschusses ist auch für seinen Staatsopern-Einsatz am Pult von "Parsifal" am Donnerstag (4. April) Ersatz gefunden: Adam Fischer dirigiert die Vorstellung, nachdem er bereits am Mittwoch im "Fidelio" einen geplanten Auftritt hat. Am Dienstagabend wird hingegen Dennis Russell Davies bei "Wozzeck" als Welser-Möst-Einspringer sein Hausdebüt geben. Das nächste geplante Dirigat des derzeit in Physiotherapie befindlichen Welser-Möst in der Staatsoper wäre am 12. Mai Wagners "Rheingold".