Parlament restituierte Bücher an Kultusgemeinde

"Wir haben damit begonnen, ein ganz wesentliches Kapitel nicht zuzumachen, sondern aufzumachen", meinteauch hinsichtlich der weiteren anstehenden Restitutionen. Auch für jene Bücher, deren Eigentümer man nicht mehr finde, werde gemeinsam mit der IKG eine Lösung gesucht, stellte die Nationalratspräsidentin in Aussicht. "Alles ist wichtig restituiert zu werden", betonte, der dem Vorgang die gleiche Wichtigkeit beimisst wie etwa der Rückgabe von Kunstwerken.

Auch 2.294 Signaturen mit "NS-affiner" Literatur - also u.a. Propaganda und rassistische Machwerke - sowie 1.884 Druckwerke mit "bedenklicher Provenienz" befinden sich in der Parlamentsbibliothek. Auch für diese will Prammer eine Lösung finden und hat diesbezüglich eine Studie in Auftrag gegeben.