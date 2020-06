Papst feierte mit Riccardo Muti

In seiner Dankesrede sprach sich der Papst für eine größere Wertschätzung der geistlichen Werke Vivaldis aus. Während "Die vier Jahreszeiten" jedermann kenne, sei dessen sakrale Musik noch zu Unrecht wenig erkundet. In dieser Musik spiegle sich "Lob, Jubel, Dankbarkeit und auch das Erstaunen angesichts des Wirken Gottes in einem außergewöhnlichen Reichtum der Empfindung" wider, empfahl Benedikt die Werke des Italieners. Zugleich wurde Muti vom Papst mit dem Großkreuz des Gregorius-Ordens, einer der höchsten päpstlichen Ehrungen für Laien, ausgezeichnet.