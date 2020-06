Osttirol: Über 500 Jahre alter BH gefunden

Die Kulturgeschichte der Unterwäschemode muss wohl umgeschrieben werden. Bisher sei man davon ausgangen, dass Büstenhalter erst vor rund 100 Jahren erstmals verwendet worden seien, und Frauen im Mittelalter "Unterkleider aus Leinen" trugen, sagt Beatrix Nutz. Die Archäologin untersuchte vier Büstenhalter, die ein Forscherteam der Universität Innsbruck im Jahr 2008 im Zuge von Renovierungsarbeiten auf Schloss Lengberg bei Nikolsdorf in Osttirol gefunden hatte. Nunmehr stehe durch an der ETH-Zürich abgenommene Proben fest, dass die Stücke ungefähr im Zeitraum zwischen 1440 und 1485 - also noch zur Zeit des Spätmittelalters - getragen wurden, erklärte Nutz im Gespräch mit der APA.



Auch durch eine Altersbestimmung mittels der C14-Methode (Radiokohlenstoffdatierung, Anm.) sei man laut Nutz zu diesem Schluss gekommen. "Wir haben zunächst selber nicht daran geglaubt und haben es für unmöglich gehalten, dass so etwas bereits im Mittelalter getragen wurde", meinte die Archäologin.