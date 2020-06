Osterfestspiele im TV-Streit mit Holender

Für den einen ist es ein Fall von "Vorab-Zensur", für die anderen "ein ganz normaler Vorgang": Die Salzburger Osterfestspiele wollen keine Reportage des Salzburger Privat-Fernsehsenders Servus TV und begründen dies mit abfälligen Äußerungen, die der für den Mateschitz-Sender auf "kulTOUR" gehende ehemalige Staatsopern-Direktor Ioan Holender über die Institution gemacht hat. "Was Sie uns gegenüber geäußert haben, ist geradezu destruktiv - und das, mit Verlaub, können wir nicht akzeptieren", schreibt Peter Alward, der Geschäftsführende Intendant der Osterfestspiele, heute in einem Absage-Mail an Holender.



Holender hatte die Osterfestspiele (u.a. in Interviews mit profil und Österreich) vor zwei Jahren als "Larifari-Festspiele ohne Konzept" und als "moribunde, künstlich am Leben gehaltene Fehlinvestition" bezeichnet. Das hat Alward offenkundig nicht vergessen: "Ihre mehrfachen Äußerungen zu den Osterfestspielen Salzburg, sehr geehrter Herr Holender, weisen so klar auf persönliche Abneigung, mangelnde Wertschätzung und eindeutige Voreingenommenheit hin, dass es für mich als Verantwortlichen geradezu abwegig wäre, Sie für eine Reportage über unsere kommenden Festspiele einzuladen, zumal Sie ganz offenkundig den Osterfestspielen jegliche Existenzberechtigung abgesprochen haben."