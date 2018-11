ORFeins-Vorabend soll "verösterreichert" werden

Mit einem Fokus auf den Vorabend und einigen Eigenproduktionen im Fiction-Bereich startet Channel-Managerin Lisa Totzauer den Umbau von ORFeins im kommenden Jahr. Vom Tisch ist hingegen das von ORF-Generaldirektor Alexander Wrabetz früher ventilierte tägliche Info-Magazin um 21 Uhr, wie Totzauer Donnerstagabend vor Journalisten erläuterte. Niederschlag findet das im sogenannten Jahressendeschema, das die Stiftungsräte Mitte November übermittelt bekommen und von ihnen beschlossen werden muss.Der Umbau von ORFeins sei nicht von heute auf morgen zu schaffen, an dessen Ende ein "Zielschema" stehe, dass Totzauer "in Phasen" erreichen will. ORFeins soll künftig unterschiedliche "Tagesfarben" bieten. Beispielsweise wurde der Mittwoch-Hauptabend schon als Informationstag positioniert; mit dem Freitag soll das Publikum "unterhaltsam ins Wochenende" geführt werden. Erklärtes Ziel Totzauers ist es, "wochentags den Hauptabend österreichisch zu programmieren. Das nehmen wir Schritt für Schritt in Angriff." Am 7. Jänner wird, passend zum österreichischen Serien-Montag, etwa die Dramedy "Walking on Sunshine" starten, in der u. a. Robert Palfrader, Proschat Madani, Aaron Karl und Miriam Fussenegger von den Hochs und Tiefs des Lebens erzählen – in menschlicher wie meteorologischer Hinsicht. Auch David Schalkos Serien-Übersetzung von Fritz Langs "M" mit Verena Altenberger, Lars Eidinger, Bela B und Moritz Bleibtreu soll im Frühjahr im Premiere feiern. Für 2020 geplant ist dann die Comedy "Wischen ist Macht", für die bereits 20 Folgen beauftragt sind.