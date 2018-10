ORF2-Chefredakteur Schrom : "Das ist ORF-Folklore"

Matthias Schrom ist seit Juni Chefredakteur von ORF2 und verantwortet sämtliche „Zeit im Bild“-Ausgaben und andere Infoformate. Im Interview spricht er über seine Pläne für die neue Sonntags-„ ZiB2“ und die „Folklore“ parteipolitischer Zuschreibungen im ORF (seine Bestellung war ein kolportierter Wunsch der FPÖ.)

Sie haben mit dem ehemaligen ATV-Moderator Martin Thür einen prominenten Neuzugang ins Haus geholt. Er wird die Sonntags-„ ZiB2“ moderieren. Wie wird die Sendung aussehen?

Es soll eine „ ZiB2“ sein wie man sie kennt. Das heißt: Wesentlicher Bestandteil ist das Interview, Aktualität. Das Einzige, was passieren muss, ist, dass wir den Sonntagabend quasi als gesamte Infofläche verstehen, das heißt, die Verzahnung mit „Im Zentrum“ muss gewährleistet sein. Die Richtzeit ist „Zehn vor Zehn“. 20 Minuten soll es gehen, um dann direkt in die Diskussion von „Im Zentrum“ hineinzukommen.

Wann startet die neue „ ZiB2“? Am 13. Jänner – nach den Weihnachtsferien.

Was ändert sich bei der „Zeit im Bild“? Sie suchen geradeneue Moderatoren, Rainer Hazivar geht etwa zu Ö1 zurück.

Eine Arbeitsgruppe überlegt, wie man die Bildsprache moderner macht: Wie kommen die Schaltungen der Korrespondenten daher, wie werden Analysen in der Sendung eingebaut... Dann überlegen wir uns auch, welche Möglichkeiten es noch gibt, Geschichten zu erzählen. Die Moderationsentscheidungen passieren Anfang November und im nächsten Jahr schauen wir uns an, wie wir die „Zeit im Bild“ sanft weiterentwickeln können.

Kolportierter Kandidat für die Hauptnachrichten ist Stefan Gehrer. Unter schwarz-blau machte der damalige Ministerinnensohn den Job auch schon, was oft kritisiert wurde Danach wurde er zu den früheren “ZiB“-Ausgaben verräumt. Er gilt als ÖVP-nah. Ist ein Comeback nicht sehr retro?

Diese Zuordnungen sind echt Folklore, die es im ORF seit Jahrzehnten gibt. Ich kann nur sagen: Stefan ist ein profilierter Innenpolitikjournalist – und war das schon bevor seine Mutter ( Elisabeth Gehrer, Anm.) Ministerin war. Er ist seit Jahrzehnten Moderator, der gute Kompetenzwerte hat. Jeder hat eine Lebensgeschichte. Er ist ein Kandidat, entschieden ist es aber noch nicht.

Wie kam es dazu, dass sie die Zuschreibung ereilte, Sie seien FPÖ-Wunsch?

Es kam wohl dazu, dass ich seit Jahren Innenpolitikjournalist war und die letzten fünf Wahlen bei der FPÖ berichtet habe. Meine Annäherung an diese Berichterstattung war: Wir bilden die Realität so realitätsnah wie möglich ab. Und am Ende muss sich der Zuschauer selbst entscheiden, ob er das gut findet. Ich finde, das muss auch die Annäherung von öffentlich-rechtlichem Rundfunk generell sein. Ich habe übrigens auch nie Beschwerden darüber bekommen, dass ich SPÖ oder die Grünen unkorrekt behandelt hätte. Ich halte das wie gesagt in einem sehr hohen Ausmaß für ORF-Folklore.