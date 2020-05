ORF-Wahl wird zum Solo für Wrabetz

Kanzler Faymanns "junge Wilde", Bundesgeschäftsführerin Laura Rudas und SPÖ-Stiftungsrat Niko Pelinka, haben es, bei aller Kritik wegen der harten Vorgangsweise, aus Sicht ihrer Partei richtig gemacht: Am 9. August wird "ihr" Alexander Wrabetz als erster Generaldirektor ( GD) nach Gerd Bacher unmittelbar im Amt verlängert. Das zählt.



Seit Donnerstagmittag, steht fest: Zum Ende der Frist gab es keine prominente Nachnominierung auf die Kandidatenliste für den Top-Job des 950-Millionen-Unternehmens. Es gab nämlich überhaupt keine Nachnominierung. Null, nichts, niemand!

Damit behält Wrabetz auch recht mit der jüngst getätigten Aussage, dass es im Grunde gar nicht um eine Wahl gehe: Für das der Bestellung vorangehende Hearing wurde nach KURIER-Infos nämlich zunächst nur ORF-Osteuropa-Korrespondent Christian Wehrschütz neben Wrabetz nominiert. Das geschah wohl der Form halber. Am Dienstag dürfte es somit zur kürzesten ORF-Wahl aller Zeiten kommen.



Offen ist, ob die zwölf bürgerlichen Stiftungsräte für Wrabetz stimmen - Gespräche darüber werden seitens der ÖVP bestätigt. Dabei dürfte es auch um personelle Zusagen in der zweiten und dritten Reihe gehen - und für Wrabetz um Gebührenrefundierung und -erhöhung. Hat der General die Bürgerlichen im Boot, kann er gegenüber den Betriebsräten, die bei der Chef-Wahl mitstimmen, freier agieren.