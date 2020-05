ORF-Wahl: Bewerber gegen "Polit-Farce"

Alle drei Wrabetz-Herausforderer fordern in ihren Konzepten eine stärkere Besinnung auf öffentlich-rechtliche Werte. ORF-Balkan-Korrespondent Christian Wehrschütz spricht sich für längere Nachrichtensendungen aus: "Der ORF muss ein modernes Medienunternehmen mit viel mehr investigativem Journalismus werden. Weniger reagieren, mehr agieren."



Greisinger sieht seine "bürgerdemokratische Initiative" als Würdigung Hugo Portischs und dessen Rundfunkvolksbegehren in den 60er-Jahren. In seiner Bewerbung fordert er in markigen Worten das "Wahrnehmen des öffentlich rechtlichen Auftrages statt Kopieren und Nachjagen von Privat-TV-Formaten." Die Unterscheidbarkeit vom Privat-TV müsse gewährleistet werden, die Förderung von typisch österreichischen Programminnovationen auch. Karin Kraml würden den ORF gerne "zu seiner wahren Identität zurückführen" und den Gebührenzahlern "wieder unverwechselbares, anspruchsvolles Programm und keine internationale Massenware" bieten.