ORF-Talk: "Am Sonntag Klimaschutz, am Montag Flughafenausbau"

Gewessler von Global 2000 sagte, die einzelnen Bürger könnten das Problem nicht ohne Politik lösen: „Wir diskutieren am Sonntag über Klimaschutz und wie wichtig er ist. Am Montag machen wir Flughafenausbau (sinnbildlich, Anm.), am Dienstag Tempoerhöhung, und am Mittwoch präsentieren wir eine Steuerreform, in der das Wort ökologisch nicht vorkommt.“

Schmuckenschlager zeigte sich hingegen stolz über die Fortschritte seiner Parteikollegen: Er nennt den Ausbau der Wasserkraft, die Errichtung des Bioethanol-Werks in Pischelsdorf (Bezirk Tulln, NÖ). Diese Woche gehe in NÖ das 750. Bionahwärme-Kraftwerk in Betrieb und das Burgenland sei allein durch den dort ebenproduzierten Windstrom energieautark.

Keine Einigkeit bei ökologischer Steuerreform

Kromp-Kolb kritisierte wiederum, dass die Ziele des Pariser Abkommen nicht in der „Mission 2030“ verankert seien. Eine ökologische Steuerreform ist für sie „das primäre Instrument, mit dem Klimaschutz betreibt.“

Skeptisch zeigte sich in diesem Punkt der Vertreter der Wirtschaft, Stephan Schwarzer, er spricht sich dagegen aus „mit Lenkungssteuern, die man auch als Strafsteuern bezeichnen kann, den Menschen Sachen wegnimmt, die sie brauchen.“ Das Phänomen der Gelbwesten in Frankreich, die sich zunächst gegen höhere Benzinsteuern wandten, sieht Schwarzer als Ausfluss einer solchen Politik.

Der Leiter der Abteilung Umwelt- und Energiepolitik in der Wirtschaftskammer wendet sich gegen ein „Überpowern“. „Wohlstand, Beschäftigung, Wirtschaft - das muss alles auf einem hohen Niveau bleiben“, sagt Schwarzer. „Dekarbonisierung muss mit Prosperität und dem Wohlstand, den wir haben, verbunden werden.“

Aber das "dauert seine Zeit", sagt Schwarzer, „" Rom ist auch nicht an einem Tag erbaut worden."