ORF startet im Herbst Rateshow "Echt Jetzt?!"

Mit einer Quizshow statt des früher üblichen wie kostenintensiven Herbstevents geht der ORF ab Ende Oktober ins Quotenrennen. Die Show-Allzweckwaffen Mirjam Weichselbraun und Andi Knoll präsentieren ab 27. Oktober „Echt Jetzt!?“. Drei Teams – bestehend aus jeweils zwei Prominenten - treten zum Wettquizen an. Gefragt ist dabei nicht nur Wissen, "das man nicht unbedingt für den Alltag benötigt", sondern auch Geschicklichkeit und vor allem Humor.

Jede „Echt Jetzt!?“-Ausgabe ist einem zum Sendetag aktuellen Thema gewidmet: So dreht sich in der ersten Ausgabe am 27. Oktober, dem Tag nach dem Nationalfeiertag, alles um das Thema „Österreich“. Show zwei am 3. November hat passend zur Jahreszeit das Thema „Ablaufdatum“. Am 10. November, einen Tag vor dem Faschingsbeginn, geht es in der dritten Sendung „Bist narrisch!“ ums Feiern, und kurz vor dem Internationalen Männertag steht am 17. November mit „Männer“ das sogenannte starke Geschlecht im Fokus.