ORF setzt gegen Corona auf Isolation und Abschottung

Insgesamt 70 Menschen werken in der ORF-Zentrale isoliert von den anderen, die beispielsweise vom Homeoffice aus zuarbeiten. Bis heute, Donnerstag, werden auch in den Landesstudios solche Bereiche geschaffen und besiedelt sein. In Summe 200 Mitarbeiter – neben Moderatoren auch Redakteure, Techniker bis hin zu Service-Mitarbeitern – leben dann österreichweit an ORF-Standorten abgeschottet.