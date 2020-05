ORF-Redakteure stellen Forderungen

Die ORF-Redakteure haben sich durchgesetzt. Niko Pelinka wird nicht Büroleiter von ORF-General Alexander Wrabetz, der amtierende Büroleiter Kurt Reissnegger behält seinen Job. Jetzt fordern die Redakteure mehr: Nach der Debatte um parteipolitische Zugriffe wenden sich die öffentlich-rechtlichen Journalisten nun an das Parlament.



Am Montag schickten die Redakteurssprecher ein Schreiben an die Klubobleute der Parlamentsparteien, in dem sie eine Reform des ORF-Gesetzes fordern. Außerdem erstellten sie ein "Sündenregister", in dem sie Verfehlungen einzelner Stiftungsräte auflisten, die nach Meinung der Redakteure den Vorgaben für Mitglieder des obersten ORF-Gremiums nicht entsprochen hätten.



Darin werden Stiftungsräte aller Parteien genannt, unter anderem FPÖ-Stiftungsrat Norbert Steger, der via Parteipressedienst im August 2011 erklärte, er werde "interessante und wichtige ORF-Belange in Hinkunft immer direkt mit dem Partei- und Klubobmann HC Strache besprechen und diesen direkt informieren und gegebenenfalls auch dem Parlamentsklub berichten." Das sei unvereinbar mit der Verschwiegenheits- und Vertraulichkeitsverpflichtung, so die Redakteure.



Den ORF-Journalisten sei es gelungen, Personalvorhaben, die mit der ORF-Unabhängigkeit unvereinbar gewesen wären, zu verhindern, schreiben die Redakteurssprecher. Nun müssten gesetzliche Rahmenbedingungen geändert werden.



"Die Unabhängigkeit des öffentlich-rechtlichen Rundfunks muss endlich so abgesichert werden, dass sie nicht regelmäßig durch parteipolitische Begehrlichkeiten und die Bereitschaft von Stiftungsrat und Geschäftsführung, diese zu erfüllen, gefährdet werden kann", sagt Fritz Wendl, Vorsitzender des Redakteursrates.