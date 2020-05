ORF: Kabalen, Killer und ein Job bei Kusej

Dass Produzent Ronald Mühlfellner auch für Inga Lindström und Lilly Schönauer zuständig ist, sieht man diesem Romantikkrimi in vier Teilen am Nasenspitzl an. Da kann Zuschauen je nach Gemütszustand in der einen wie der anderen Bedeutung des Wortes zur "Passion" werden. Und trotz der Geheimniskrämerei der Drehbuchautorin ahnen erfahrene Bildschirm-Kriminologen am Ende von Teil zwei zumindest teilweise, was Sache ist.

Was die Saga sehenswert macht, ist das hervorragende Darstellerteam, das mit den Lebens- und anderen Lügen der Figuren hadert, die allesamt so sind, wie bretonische Austern: rau, verschlossen, mit batzweichem Innenleben. Alleine der Infight der alten TV-Haudegen Hanns Zischler und Ulrich Pleitgen ist das Einschalten wert.



KURIER-Wertung: **** von *****



INFO: Wilde Wellen, 24. August, 20.15, ORF 2 D, 2010. Von Ulli Baumann; mit Johannes Zirner, Hanns Zischler, Ulrich Pleitgen, Eleonore Weisgerber, Angela Roy, Manuel Witting, Joseph Lorenz, Féodor Atkine.