ORF III: Wrabetz sieht "Meilenstein"

Die Sendelizenz fehlt zwar noch, aber das Programm des neuen ORF-Spartenkanals für Information und Kultur ist bereits fix fertig: Am Montagabend wurden im Radiokulturhaus die inhaltlichen Säulen von ORF III vorgestellt, wie der Sender heißen soll. Jeder Tag steht dabei unter einem bestimmten Thema, wie Programmchef Peter Schöber erläuterte. ORF-Generaldirektor Alexander Wrabetz sprach von einem " Meilenstein", schließlich habe man zuletzt im Jahr 1970 mit ORF 2 ein neues Vollprogramm gestartet.



Dass wegen Einsprüchen der Bundewettbewerbsbehörde - und in Folge des ORF - gegen den Bescheid der Medienbehörde KommAustria weiterhin nicht gesendet werden darf, quittierte Wrabetz mit einem Seitenhieb auf die Wettbewerbsbehörde und verwies darauf, dass der Gesetzgeber den Kanal vorschreibe. Auf der einen Seite würden sich die fünf Parlamentsparteien und in Folge "die Republik" für ORF III stark machen, "auf der anderen Seite gibt es eine Bundeswettbewerbsbehörde, die mit ihrem Einspruch den Start schwieriger macht, als notwendig wäre". Wrabetz pochte weiters darauf, dass auch Film eine wichtige Rolle spielen müsse, wenn auch nicht in Form von Hollywood-Blockbustern, sondern etwa bei der Ausstrahlung österreichischer Werke.