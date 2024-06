Intensive ORF-Diskussion um Zahl an „Geisterhaushalten“

Der Jahresabschluss des ORF 2023 fiel positiv aus. Der Konzern schloss 2023 mit einem EBT in der Höhe von 16,5 Mio. Euro ab (2022: 9,6 Mio. Euro). Weniger positiv ist eine Lücke in Höhe von circa 170.000 Haushalten, die sich nach der Prognose des Gesetzgebers mit der Umstellung auf den neuen ORF-Beitrag ergab und den ORF nun auf Rücklagen in zweistelliger Millionenhöhe zurückgreifen lässt.

Laut Heinz Lederer, SPÖ-„Freundeskreisleiter“ im Stiftungsrat, habe es eine „intensive Diskussion“ dazu gegeben, wer Schuld an der Lücke habe. Der Gesetzgeber griff für seine Prognose in Höhe von rund vier Mio. Haushalten auf Daten aus dem zentralen Melderegister zurück. Die „Geisterhaushalte“ müssten nun abgebaut werden, um die Budgetlücke zu schließen.