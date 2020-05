ORF: Gebührenerhöhung & Strukturmaßnahmen

Publikumsrat und Medienbehörde müssen noch zustimmen, der Stiftungsrat befasste sich am Donnerstag mit der Materie: Ab Juni 2012 sollen die ORF-Gebühren um sieben Prozent erhöht werden. In Kombination mit einer Gesetzesänderung, die den Kreis der Gebührenpflichtigen um 30.000 erweitert, kommen so jährlich bis zu 35 Millionen Euro zusätzlich herein. Geplant seien aber auch Strukturmaßnahmen, sagt ORF-Finanzdirektor Richard Grasl im KURIER-Interview: Gemeinsam mit Personalchef Reinhard Scolik werde er in den nächsten Wochen "ein massives Effizienzmaßnahmenpaket" ausarbeiten, das "in vielen Bereichen bestimmt, wo der ORF 2016 stehen soll". Durch die Evaluierung interner Prozesse und unter Einbeziehung der Abteilungen sollen ca. 150 Millionen Euro eingespart werden. "Wir überlegen, was wir tun würden, wenn wir den ORF auf einer grünen Wiese neu aufbauen könnten."

Für das mögliche Krisenjahr 2012 wünschen sich die Stiftungsräte "proaktive Vorsorge" von der ORF-Führung – ein Polster von 20 Millionen Euro solle für den Notfall bereitstehen. Eh klar, gaben ORF-General Alexander Wrabetz und Finanzchef Grasl sinngemäß zurück: Der Finanzplan sehe vor, dass jederzeit bis zu 40 Millionen eingespart werden könnten.