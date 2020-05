ORF – Es lebe die Anarchie

Stellen wir uns einmal vor, eine gut ausgebildete Journalistin oder ein Spitzentechniker würden gerne beim ORF arbeiten. Was müsste man den jungen Leuten raten? Geh zur SPÖ, dann kannst du Büroleiter vom Chef werden. Oder: Werde ÖVP-Mitglied, dann schaffst du den Sprung zum Bundesländerkoordinator und darfst alle Wetterkameras scharf stellen. Oder biedere dich doch bei der FPÖ an, dann ist sogar ein stellvertretender Technik-Chef drin. Wenn du aber Generaldirektor werden willst, dann musst du die Fähigkeit haben, dich überall zu verneigen und allen alles zu versprechen. Nein, die aktuelle ORF-Krise hat nur am Rande mit dem Ehrgeiz des jungen Herrn Pelinka zu tun, sie ist ein Charakterstück über Alexander Wrabetz: „Verkaufts meine Seele, ich fahre in den 6. Stock.“ Dort sitzt der Generaldirektor, wenn er nicht gerade irgendwo zum Rapport antreten muss.

Redakteurssprecher Fritz Wendl zeigt sich im großen KURIER-Gespräch darüber entrüstet, dass man plötzlich von Personalabsprachen bei der Wahl von Alexander Wrabetz erfahren musste. Das lässt an der journalistischen Urteilsfähigkeit des ORF-Mannes zweifeln. Denn Wendl sollte zugeben, dass schon die erste Wahl von Wrabetz ein großer Bazar war, wo Rot und Grün offenherzig wichtige Posten an die sonst geächteten Rechten von BZÖ und FPÖ verteilten.