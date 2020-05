Opern auf Reisen: Der perfekte Häusertausch

Stéphane Lissner, der beneidenswert-bedauernswerte Mann, und sein Wiener Kollege Dominique Meyer hatten das Gastspiel vereinbart, Michael Ecker organisierte die Reisen. Man kann den Aufwand erahnen, wenn man weiß, dass die Scala mit 280 Personen nach Wien und die Staatsoper mit mehr als 200 nach Mailand kam. Dass in der Nähe von Mailand, konkret in Monza, gerade schnell Auto gefahren wird, machte die Hotelbuchung nicht einfacher.



Orchester und Chor der Staatsoper reisten Freitag vormittag nach Mailand an, da waren die Solisten und Dirigent Franz Welser-Möst schon eingetroffen. Dieser war am Vorabend noch bei "Arabella" eingesprungen und nahm die 7-Uhr-Morgen-Maschine. Alles für sein Opern-Debüt an der Scala: Er hatte dort davor erst zwei Konzerte dirigiert.

Wenn die Verantwortlichen der Scala gut zugehört haben, werden sie alles daran setzen, den Wiener Generalmusikdirektor künftig langfristig für Opern einzuladen: Er begeisterte mit dem Staatsopernorchester bei der konzertanten Aufführung von Beethovens "Fidelio" und erntete mit den Musikern am Ende Standing Ovations. Kurze Zeit brauchte es, um sich auf die trockene Akustik in der Scala einzustellen, dann brillierte das Orchester mit seiner Klangkultur, mit Präzision (abgesehen von ein paar Unsicherheiten beim Horn) sowie höchster Dynamik und Differenzierung bei der 3. Leonoren-Ouvertüre.