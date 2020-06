"One Day"-Asaf Avidan: Vertonte Vorahnung

Seiner Traurigkeit, der Angst vor dem Tod, der mangelnden Selbstsicherheit und dem Gefühl der Einsamkeit Ausdruck zu verleihen, sagt der in Tel Aviv lebende Avidan, sei sein musikalischer Antrieb. Politik interessiere ihn schon – aber auf ganz andere Art.

"Ich lese sehr viel. Vor allem über Geschichte. Und natürlich sind all die Dinge, die Leute in Situationen wie IS/ Syrien oder Ukraine/ Russland durchmachen, horrende Erfahrungen. Aber sie sind vorübergehend. Während der Menschheitsgeschichte verändern sich andauernd Grenzen. Religionen entstehen und mutieren in etwas Neues. All die Dinge, die für die Menschen so wichtig sind, dass sie bereit sind, dafür zu kämpfen, zu sterben und andere umzubringen, sind im großen Zusammenhang gesehen von sehr beschränkter Dauer."

Avidan interessiert, was dahintersteckt, was seit jeher Politik und Menschheit antreibt: Macht, Eifersucht, Liebe, Gier. "In Songs beschreibe ich das anhand meiner Erlebnisse – aber es sind universelle Themen."