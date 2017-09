"On the Milky Road": Balkankrieg als skurriles Märchen

Emir Kusturica hat sich selbst die Rolle des Falken-Kostja auf den Leib geschrieben, der als Milchmann auf einem Esel durch die Frontlinien des Jugoslawien-Krieges reitet. Dass er dabei keineswegs eine ernsthafte Kriegsanalyse, sondern in lässigem Tonfall und viel Balkan-Musik eine humoristische Dreiecksbeziehung im grausamen Kriegs-Ambiente erzählen will, ist bald klar (und problematisch). Im osteuropäischen Märchenton, mit Hang zum Skurrilen und zum Slapstick, verstrickt er sich dabei zunehmend in einer Traumlogik. Als Braut, die einem anderen versprochen ist, aber dann die Liebe des ebenfalls bereits vergebenen Kostja erweckt, spielt würdig die schöne Monica Bellucci. Niemand aber kann dem Tierensemble das Wasser reichen: Eine Falke lüpft rhythmisch zur Musik seine Flügel, eine Gänseherde stürzt sich kollektiv ins Schweineblut – und futtert danach die Fliegen, die sich auf sie setzten.

INFO: SRB/USA/GB 2016. 125 Min. Von und mit Emir Kusturica. Mit Monica Bellucci.

