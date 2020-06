Ohne Verstand im Wüstensand

50.000 "Verrückte" haben dieses Jahr die Salzwüste belebt. Mit bunten Kostümen, und ausgefallenen Fortbewegungsmitteln zogen sie von Installation zu Installation auf dem Hauptplatz – und das möglichst auffällig. Denn was das " Burning Man"-Festival eigentlich ist, ist eine riesige Bühne für Selbstdarsteller. Der " Burning Man" ist ein "Experiment in zeitgenössischem Zusammenleben", heißt es dazu auf der Homepage. Genauer sei das Festival allerdings nicht zu beschreiben. Man könne ja auch "keinem Blinden erklären, wie eine Farbe aussieht".

Musik gibt es keine, festes Programm auch nicht. Dafür zehn Regeln, die es zu beachten gilt. Darunter "Leave No Trace" (zu Deutsch: "Hinterlasse keine Spur"). Soll heißen: Die Wüste ist so zu verlassen, wie sie vorgefunden wurde. Jeder muss seinen eigenen Müll wieder mitnehmen. Außerdem muss jeder selbst dafür sorgen, genügend Wasser für den achttägigen Aufenthalt in der Wüste mitzunehmen. Die nächste größere Stadt ist 150 Kilometer südwestlich die Spielerstadt Reno. Ansonsten gilt: Mitmachen und "radikale Selbstdarstellung".

Nachdem die überdimensionierte Kunst-Party 2011 erstmals ausverkauft war, wurden die Tickets heuer im Losverfahren vergeben, was allerdings für viel Unmut sorgte. Langjährige Besucher und selbst Künstler, die zum Programm beitrugen, wurden dabei nämlich oft nicht berücksichtigt. Dafür hatten sich viele Tickethändler an der Verlosung beteiligt, was die Schwarzmarktpreise auf ein Vielfaches des normalen Preises von 250 Dollar trieb.