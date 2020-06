Oh Johnny! Depp floppt schon wieder

Die Jeans zerrissen, der Hut mit Loch, dazu die strähnigen Haare und die fast schon obligaten Tattoos. Und seit "Fluch der Karibik" blitzt da auch noch gelegentlich ein Goldzahn auf. Kurz: Jeder Rockstar wäre neidisch. In der Traumfabrik Hollywood unterstreicht Johnny Depp so seit Jahr und Tag seinen Sonderstatus: Ein Experte für absurde und skurrile Rollen ist er, ein Unangepasster, ein Rebell.

Den Titel als "bestgekleideter Mann Hollywoods" wird Johnny Depp so jedenfalls nicht mehr einstreifen. Egal. Jede andere Bezeichnung trägt der Schönling bereits - solange nur irgendwo das Wort "sexiest" vorkommt. Auch das hat sich in all den Jahren, in denen Depp nun schon in Hollywood aktiv ist, nicht geändert: Johnny Depp, der Frauenschwarm.

Seit er in den 80er-Jahren zum Teenie-Idol wurde, sind seine zaghaften Auftritte in Talk-Shows von Fan-Gekreische begleitet. Seine Beziehungen zu Kate Moss und Winona Ryder schrieben in der Vergangenheit oftmals größere Schlagzeilen als seine Filme – doch diese Zeiten sind längst vorbei: