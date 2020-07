Österreichs Filmkritiker zeichnen "Boyhood" aus

Bei der Oscar-Verleihung wurde "Boyhood" vernachlässigt, bei Österreichs Filmkritikern liegt das Zwölf-Jahres-Projekt hingegen hoch im Kurs: 79 österreichische Journalisten aus 50 Medien haben sich an der 12. Wahl des "Papierenen Gustl" beteiligt und sich für Rick Linklaters Film entschieden. Er ist der Gewinner aus 414 Filmen, die 2014 in Wien starteten.

Der undotierte Preis wird jährlich an die österreichischen Verleiher des Siegerfilms vergeben und besteht aus einer Papier-Urkunde. Der Preis für "Boyhood" geht daher an den Verleiher UPI, Platz zwei an "Grand Budapest Hotel" (Centfox), Platz drei für "The Wolf of Wall Street" wieder an UPI.

Als bester österreichischer Film gewann Andreas Prochaskas Alpenwestern "Das Finstere Tal" (Filmladen) vor Dominik Grafs "Die geliebten Schwestern" (Constantin) und Jessica Hausners Kleist-Tragikomködie "Amour Fou" (Stadtkino). "Das finstere Tal" belegte auch in der allgemeinen Reihung der besten Filme mit Platz 5 eine respektable Position.

Als beste Doku wurde Joshua Oppenheimers unfassbare Genozid-Doku "The Act of Killing" (alphaville) ausgezeichnet. Ulrich Seidls "Im Keller" (Stadtkino) rangiert auf Platz 3.