Österreicherin auf Shortlist von Sony World Photography Award

Bei den Sony World Photography Awards werden alljährlich die besten Fotoarbeiten von Profi- und Amateurfotografen aus aller Welt ausgezeichnet. Für die diesjährige Verleihung wurden 173.444 Bilder - das sind noch einmal 40.000 mehr als im Rekordjahr 2014 - aus 171 Ländern eingereicht, was den Sony World Photography Award im auch imm achten Jahr seines Bestehens zum größten seiner Art macht.

In die internationale Auwahl der besten Bilder hat es heuer auch eine Fotografin aus Österrreicher geschafft. Christine Kapuschinsky Johnson kam in der Kategorie "Open Smile" ins Finale. Die Gewinner werden am 23. April bekannt gegeben. Der Hauptgewinn beträgt 25.000 Dollar.

Ein Best of aus 173.444 Bildern von Fotografen aus aller Welt sehen Sie hier: