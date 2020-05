Odysseus Irrfahrt: Entstaubt und packend

Es ist immer wieder ein kleines Wunder, was man auf der kleinen Bühne des Theaters im Zentrum für Welten erschaffen kann: Das tosende Meer, in dem Moby Dick wütet. Die Gestade einer Schatzinsel. Das Londoner Westend-Theater, in dem der Mord in "Die 39 Stufen" passiert. Oder, aktuell: Die verschiedenen Stationen der Irrfahrten des Odysseus.

Regisseur Michael Schachermaier macht - dank der Bearbeitung des dänischen Dramatikers Kim Nørrevig - aus Homers sprödem Klassiker der Weltliteratur eine Abenteuerfahrt, die keine Sekunde langweilig wird. Lässt Odysseus und seine Mannen Riesen blenden, das Trojanische Pferd bauen, dem Charme der Circe erliegen, ins Totenreich steigen und sie gegen Skylla, den Drachen mit sieben Köpfen und sieben Mündern, kämpfen. Was mit den wenigen, nach Bedarf schlichtbaren Holzrequisiten nicht machbar ist, wird kurzerhand als Video an die Rückwand der Bühne projiziert. Man muss sich nur zu helfen wissen.

Das Ensemble ist harmonisch: Georg Münzel ist ein Odysseus mit Muskeln und Herz, Raphael Nicholas ein temperamentvoller Telemachos, Odysseus' Sohn. Karin Yoko Jochum überzeugt gleich in fünf Rollen: als Penelope, Pallas Athene, Circe, Sirene und Tote Mutter. Publikumsliebling ist Daniel Jeroma, der ebenfalls in fünf Rollen, vor allem in der von Telemachos' Hund Argos, glänzt. Wenn er im Vierfüßlerstand über die Bühne kriecht und hörbar hechelt, verschwimmen kurz die Grenzen der Kreaturen.

Fazit: So ist "Odysseus" absolut zeitgemäß. Und jede Sekunde wert



KURIER-Wertung: ***** von *****