Nitsch: „Wer mich kennt, weiß, dass ich die Tiere liebe.“

Du hast Dich nicht eingemischt in die Auswahl oder Hängung?

Die Auswahl habe ich mitbestimmt, mit der Hängung hatte ich nichts zu tun. Ich habe sie vor ein paar Tagen zum ersten Mal gesehen – und war begeistert. Nur in einem Saal habe ich ein paar Gemälde umgehängt – im beiderseitigen Einverständnis. Ich sehe nichts, was mir nicht behagt. Die Malerei ist zwar aus dem Gesamtkonzept herausgelöst worden. Aber man wird ohnedies zu den Videos geführt. Und da sieht man, wie sehr die Malerei als erste Stufe der Realisation meines Orgien Mysterien Theaters angelegt ist.

Die amorphe Architektur des OM Theaters hast Du immer wieder grafisch dargelegt ...

Ich begann mit den Zeichnungen aber erst, als ich mein Theater entwickelt hatte, das kein Gebäude und keine Bühne braucht. Die Architekturzeichnungen haben etwas Konzepthaftes. Ich wurde zu ihnen durch eine wunderbare Architekturausstellung von Walter Pichler und Hans Hollein in der Galerie St. Stephan angeregt. Ich habe Hollein geschätzt. Aber er hat sich mir gegenüber nicht fair verhalten. Er hat als langjähriger Kommissär des österreichischen Pavillons verhindert, dass ich zur Biennale Venedig komme.

Das hat Dich getroffen?

Ich habe in Italien so viele Freunde und Sammler. Es wäre eine Genugtuung gewesen, auf der Biennale ausstellen zu dürfen. Das haben nicht meine Feinde verhindert, sondern meine Kollegen. Das ist das österreichische Kunstintrigantentum. Reden wir lieber von dieser Ausstellung!

Gleich beim Eingang hängt das neun Meter lange „Blutorgelbild“, entstanden bei der 7. Malaktion. Ich habe es noch nie in einer Ausstellung gesehen.

Wir haben es uns aus Leipzig ausgeborgt. Wäre ich die Galerie für Zeitgenössische Kunst, ich würde das Bild nicht mehr herleihen. Durch den Transport wird es ja nicht besser. Aber für uns ist es gut, dass wir es haben. Ich hab’ das Bild sehr gerne.

Der erste große Saal ist streng nach Großformaten in kräftigen Farben geordnet: vier rote Bodenschüttbilder, an der Stirnseite ein gelber und an den anderen drei Seiten ein schwarzer Zyklus. Das erinnert an die Situation bei Dir auf dem Schüttboden im Schloss Prinzendorf.

Richtig. Diesen schwarzen Zyklus hat Karlheinz Essl erworben. Er nahm genau die nördliche Längswand in meinem Atelier ein.

Wird es hier in der Ausstellung eine Malaktion geben?

Den schönen Parkettboden antrenzen? Nein.

Man kann ja Plastikfolie auflegen – wie letztes Jahr für die Uraufführung im Nitsch Museum.

Trotzdem nicht. Aber am 29. Mai wird in den Prunkräumen das 2. Streichquartett von mir uraufgeführt.

Deine Ausstellung „Leben und Werk“ im Nitsch Museum wurde bis 2020 verlängert. Ist Dir nichts Neues eingefallen?

Was Du für einen Blödsinn fragst! Ich plane ja das neue Sechs-Tage-Spiel. Und die Ausstellung hat Michael Karrer viel Arbeit gemacht. Daher läuft sie länger – und wir bringen mehrere performative Veranstaltungen. Zu Pfingsten gibt es ein Konzert mit einem Lautsprecherorchester. Toll! Ich habe meine Musik noch nie so analytisch und so abgründig gehört.

Das Sechs-Tage-Spiel kommt?

Wir planen 2021.

Derzeit läuft auch eine Ausstellung im Palazzo Ducale von Mantua – und es gibt wieder große Aufregung um den Nitsch.

Die Tierschützer drohen riesige Protestaktionen an, dann kommen zehn Manderln. Wurscht, wo ich eine Ausstellung mach’, die Gfraster sind da. Nicht nur in Italien, auch in Deutschland und Australien. Und ich wiederhole immer wie ein Werklmann: Wer mich kennt, weiß, dass ich die Tiere liebe. Dass ich fast alle Tiere, die bei Aktionen eingesetzt wurden, geschlachtet gekauft habe. Die Gesellschaft hat sie für den Nahrungsmittelgebrauch umgebracht. Die Tierschützer, auf deren Seite ich stehe, kämpfen an der falschen Front: Warum protestieren sie nicht bei den Tierfabriken? Oder bei diesen Marter-Anstalten, wo Tiere schamlos gequält werden? Aber den Nitsch suchen sie sich als Zielscheibe aus!

Ich danke Dir für das Gespräch.

Schreib nicht wieder so was Kritisches wie zuletzt!

Ein bisschen Kritik verträgt wohl auch der Nitsch.

Ich vertrage Bewunderung viel besser! (Er grinst.)