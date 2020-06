Revolutionär in Wort, Bild und Ton

Günter Schilhan

Nikolaus Harnoncourt

Welche Musik aber den auch streitbaren ("Ein Maestro ist nur ein italienischer Friseur.") Dirigenten geprägt hat, welche Ereignisse sein Leben nachhaltig beeinflusst haben, das zeigt eine neue Doku von ROMY-Preisträger. "– Die Musik meines Lebens" ist ein sehr persönliches, etwa 45-minütiges Porträt über den Künstler, das Teil eines großen Themen-Schwerpunkts ist.

Berlin, Graz, Wien, die Begegnung mit seiner Frau Alice, der Weg ins Orchester der Symphoniker als Cellist, der dortige Ausstieg, die Gründung des Concentus, die ersten Erfolge, die Anfeindungen, der Kampf mit Obrigkeiten, die Dirigate, die Hymnen, die Legendenbildung – all das hat Schilhan mit Harnoncourt erörtert und in schöne, teils unbekannte Bilder gekleidet; launige Aussagen des Dirigenten inklusive.

Erstmals zu sehen ist die Doku heute, Samstag, um 21.20 Uhr in 3sat, auf ORF 2 folgt der Film am Sonntag um 9.05 Uhr, ORF III übernimmt dann am 7. Dezember zur Prime-Time um 20.15 Uhr. Wobei ORF III den gesamten Sonntag ausschließlich Nikolaus Harnoncourt widmet. Im Rahmen von "Erlebnis Bühne spezial" geht es ab 9.30 Uhr los; neben einer Doku über die Proben zum Mozart-Da-Ponte-Zyklus 2013 im Theater an der Wien sind mit "Così fan tutte", "Ritter Blaubart", "L’ Orfeo", "Nozze di Figaro" und "Idomeneo" gleich fünf Opernaufzeichnungen zu sehen.