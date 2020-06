Nicole Kidman wird für soziales Engagement geehrt

Hollywoodstar Nicole Kidman (46) wird für ihr soziales Engagement und ihren Einsatz für die Rechte von Frauen geehrt. Die Stiftung Cinema for Peace zeichnet die Schauspielerin und UN-Sonderbotschafterin am 12. Juli bei einer Gala in Berlin mit einem Ehrenpreis aus, wie die Organisation am Dienstag mitteilte. Geehrt werde außerdem Lakshmi Puri, die stellvertretende Generalsekretärin und geschäftsführende Direktorin von UN Women, der UN-Organisation zur Stärkung von Frauenrechten und Gleichberechtigung. Die Laudatio werden Bianca Jagger, Veronica Ferres und die Chefanklägerin des Internationalen Strafgerichtshofes, Fatou Bensouda, halten.