Neujahrskonzert 2020: Beginn um 11.15 Uhr, mit Nelsons und Beethoven

Es ist wohl das „Konzert der Konzerte“, das absolute Großereignis im Bereich der klassischen Musik, das jedes Mal Millionen von Menschen auf der ganzen Welt vor die Bildschirme lockt: Das Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker, da heute etwa via ORF 2 ab 11.15 Uhr live aus dem Goldenen Saal des Wiener Musikvereins das Jahr 2020 feierlich einläutet.

Und es ist auch ein Gruß der Wiener Philharmoniker an die Welt, der heuer im Zeichen dreier Jubiläen und eines Debüts steht. So wird erstmals der 41-jährige Lette Andris Nelsons für die musikalische Leitung verantwortlich sein. Nelsons zu diesem Anlass: „Es ist wunderbar, das neue Jahr mit so etwas Positivem zu beginnen. Damit geben wir dem neuen Jahr eine Chance, besser als das alte zu werden.“ Nelsons weiter: „Über die Sprache der Musik können wir mit der ganzen Welt in Kontakt treten.“