Neuer Job für Agnes Husslein-Arco

Die Leopold Museum-Privatstiftung hat ein neues Vorstandsmitglied: Die ehemalige Belvedere-Direktorin Agnes Husslein-Arco wurde vom Finanzministerium in den Vorstand berufen, berichtet derStandard.at. Wie Elisabeth Leopold der Zeitung bestätigte, folgt Husslein-Arco auf Wolfgang Nolz, der nach knapp 17 Jahren aus dem Vorstand ausscheidet.

Für Husslein-Arco, die nach Verstößen gegen Compliance-Richtlinien mit Jahresende aus der Belvedere-Direktion ausgeschieden ist, ist es nicht die erste Amtsperiode in der Privatstiftung, die das Leopold Museum im Museumsquartier betreibt. So war sie bereits von März 2001 - parallel zu ihrer Leitungsfunktion im Salzburger Museum der Moderne - bis zu ihrem Antritt als Belvedere-Direktorin Anfang 2007 Vorstandsmitglied.

Albertina: Bisherige Finanzchefin Landstetter wird Geschäftsführerin

Renate Landstetter wird mit 1. April neue kaufmännische Geschäftsführerin der Albertina an der Seite von Klaus Albrecht Schröder. Mit der Bestellung der 50-Jährigen setzt Kulturminister Thomas Drozda (SPÖ) auf eine hausinterne Lösung, führt die gebürtige Wienerin doch seit 2010 den Bereich Finanzen, Rechnungswesen, Controlling, Personal und Ticketing des Museums.

Landstetter, geboren am 20. Jänner 1967, setzte sich damit gegen 48 Bewerber für die neue Position durch, die nun auch in der Albertina das 4-Augen-Prinzip implementiert. Die studierte Handelswissenschafterin ging aus dem Auswahlprozess, der unter Einbindung einer Personalberatung ablief, als bestgeeignete Kandidatin hervor. Vor ihrem Posten in der Albertina war Landstetter unter anderem bei PSA Finance Slovakia und der Volksbank tätig.

"Ich freue mich, dass mit Renate Landstetter eine erfahrene Finanzexpertin und Kulturmanagerin die kaufmännische Geschäftsführung in der Albertina übernehmen wird", so Kulturminister Drozda gegenüber der APA: "Als bisherige Leiterin der Finanzabteilung konnte Landstetter zahlreiche Projekte zur wirtschaftlichen Effizienz in der Albertina umsetzen."