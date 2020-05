Wiener Sigmund Freud Museum sucht neuen Direktor

Das Wiener Sigmund Freud Museum ist auf der Suche nach einem neuen Direktor. Bis 1. Oktober 2013 soll ein Nachfolger für Inge Scholz-Strasser, die seit 1996 das Museum leitet und seit 2003 auch Vorstandsvorsitzende der Freud Stiftung ist, gefunden werden. Per Ausschreibung auf der Homepage sucht das Museum in der berühmten Berggasse 19 in Wien-Alsergrund, der ehemaligen Praxis Freuds, nach geeigneten Kandidaten. Damit scheint auch eine Neupositionierung des Museums angestrebt zu werden.

Denn zu den Aufgaben des neuen Direktors zählen nicht nur die "Leitung des Museums in kuratorischer und wissenschaftlicher Hinsicht mit Personalverantwortung", sondern auch die "strategische und museale Weiterentwicklung und Neupositionierung des Sigmund Freud Museums". Die Bewerbungsfrist läuft bis 15.1.2013, gefordert ist auch ein "Positionspapier über anzustrebende Ziele und Entwicklungsmöglichkeiten" des Museums.