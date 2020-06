Neuer Blick auf die Heimat am Balkan

Es ist die Seite des Jugoslawien-Krieges, die man bei uns nach wie vor selten hört. Als Serbe in Kosovo-Albanien musste Jetmir Idrizi 1999 aus Pristina fliehen. 15 Jahre alt war er damals. Im Rahmen des Projekts "See New Perspectives" ist Idrizi nun in seine alte Heimat zurückgekehrt. Das Ergebnis hat er "Back for Good" genannt, eine Serie in Schwarzweiß - verschwommen-verträumte Bilder aus dem Alltag heimgekehrter Flüchtlinge neben gestochen scharfen Aufnahmen verlassener Häuser, denen die Spuren des Krieges noch immer anzusehen sind.

Die Serie von Jetmir Idrizis ist vielleicht die plakativste, die aktuell in der Galerie Anzenberger zu sehen ist. Das Bild des vom Krieg gebeutelten Balkan, es ist noch immer fest in den Köpfen der Österreicher verankert. Insgesamt 15 Fotografen zeigen in "See New Perspectives" aber auch andere Seiten der Länder Südosteuropas. Die Heavy-Metal-Szene in Kroatien, Kosovo, Albanien und Mazedonien zum Beispiel. Oder illegale Kohleminen in Bosnien und Herzegowina. Es sind ungewohnte Einblicke, wenn Jasmin Brutus in seiner eindrücklichen Serie nicht die Probleme dieser lebensgefährlichen Minen zeigt, sondern vor allem die Chancen, die sie für die Menschen der Region um Zenica bieten, betont.