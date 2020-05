Geld für „Häuser am Meer“ – und mehr

LOS 7 PROPERTY FROM THE LEOPOLD MUSEUM, VIENNA EGON SCHIELE 1890 - 1918 AM RÜCKEN LIEGENDES MÄDCHEN MIT ÜBERKREUZTEN ARMEN UND BEINEN (GIRL LYING ON HER BACK WITH CROSSED ARMS AND LEGS) signed Egon Schiele and dated 1918 (lower right) black crayon on paper 44.4 by 29.3cm. 17 1/2 by 11 1/2 in. Executed in 1918. SCHÄTZUNG 700,000-1,000,000 GBP

© Bild: Sotheby's