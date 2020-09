Netflix-Deal in Österreich: Der Weg zu einem Millionenpublikum

Die "Abfolge von Glücksfällen", wie Film-AG-Chef Glehr es nennt, beginnt nach Drehschluss aber erst so richtig. Auf Empfehlung des Weltvertriebs Picture Tree wird der US-Streamingriese Netflix auf das Projekt aufmerksam. Bereits im Dezember 2019 steht der Deal in groben Zügen. Netflix will die für internationale Verhältnisse kleine Produktion weltweit exklusiv anbieten. Das bedeutet: 193 Millionen Haushalte in 190 Ländern.

"Das ist auf jeden Fall eine Sensation in Hinblick auf diesen Film, weil du bei einem Arthouse-Film üblicherweise keine Chance auf ein Millionenpublikum hast", sagt Glehr. Nicht nur für den mit Komödien wie "Fack ju Göhte" gehypten M’Barek ist das eine eher ungewohnte Schiene. "Hätte ich wetten müssen, wonach Netflix am österreichischen Markt sucht, wäre ich nie darauf gekommen, dass dieses Projekt so in ihre Verwertungsschiene passt", sagt Glehr. Netflix suche nach Möglichkeiten, seine Angebotspalette auch für neue Zielgruppen zu erweitern.