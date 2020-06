Nestroy-Gala: Nussknacker, Spätentwickler, Liebe

Es war ein schwieriges Theaterjahr: Der Burg-Finanzskandal überschattete die Saison. Auch bei der Nestroy-Gala konnte man sich dem Thema nicht entziehen – obwohl es versucht wurde: Im Vorfeld wurde heftig um den Moderationstext des Kabarett-Trios "Wir Staatskünstler" gerungen. Thomas Maurer, Florian Scheuba und Robert Palfrader ließen sich scharfe Pointen über Burg, ORF und Politik aber nicht verbieten: So nannten sie die "kreative Buchführung" der Burg eine "neue Kunstform".

ABD0057_20141110 - WIEN - ÖSTERREICH: Preisträgerin Raphaela Möst (Bester Nachwuchs) am Montag, 10. November 2014, anl. der Verleihung "15. Nestroy - Der Wiener Theaterpreis" in der Wiener Stadthalle. - FOTO: APA/GEORG HOCHMUTH

Im Mittelpunkt stand aber die Kunst. Zur besten Nachwuchsschaupielerin wurde Raphaela Möst für ihre Gestaltung der Agnes in "Die Geschichte vom Fräulein Pollinger" ( Josefstadt ) gewählt. Möst : "Bis jetzt habe ich nur Unfug gewonnen, etwa einen Nussknacker."

ABD0059_20141110 - WIEN - ÖSTERREICH: Preisträger Hans Kudlich (Beste Ausstattung) am Montag, 10. November 2014, anl. der Verleihung "15. Nestroy - Der Wiener Theaterpreis" in der Wiener Stadthalle. - FOTO: APA/GEORG HOCHMUTH

ABD0062_20141110 - WIEN - ÖSTERREICH: Preisträger Peter Mati? (Beste Nebenrolle) am Montag, 10. November 2014, anl. der Verleihung "15. Nestroy - Der Wiener Theaterpreis" in der Wiener Stadthalle. - FOTO: APA/GEORG HOCHMUTH

Die beste Bundesländer-Aufführung kommt aus Linz: Theater Phönix, Nestroys "Höllenangst" in der Regie von Susanne Lietzow: "Es ist schön, für einen Nestroy einen Nestroy zu bekommen."

In der Kategoriegewannfür "Die letzten Tage der Menschheit" (Burg/): "Ich muss einsein. Ich spiele über 50 Jahre und habe nie einengewonnen."

ABD0068_20141110 - WIEN - ÖSTERREICH: Preisträger Peter Gruber (Spezialpreis) am Montag, 10. November 2014, anl. der Verleihung "15. Nestroy - Der Wiener Theaterpreis" in der Wiener Stadthalle. - FOTO: APA/GEORG HOCHMUTH

Die beste Regie war in Graz zu erleben: Krystian Lupa zeigte am dortigen Schauspielhaus, wie man Thomas Bernhards Roman "Holzfällen" auf die Bühne bringt.

ABD0085_20141110 - WIEN - ÖSTERREICH: Preisträgerin Nicole Heesters (Beste Schauspielerin) am Montag, 10. November 2014, anl. der Verleihung "15. Nestroy - Der Wiener Theaterpreis" in der Wiener Stadthalle. - FOTO: APA/GEORG HOCHMUTH

Der Nestroy für die beste Off-Produktion ging an Ed Hauswirths böse Groteske "Der diskrete Charme der smarten Menschen" im TAG (Wien-Gumpendorf). Intendant Ferdinand Urbach: "Bei uns werden die Schauspieler frisiert und nicht die Bilanzen."

wurde Burg-Hamlet: "Hier Theater zu spielen ist großartig!" Zurwurdeals Vera in "Vor dem Ruhestand" () gekürt: "Ich bin glücklich und erstaunt zugleich, denn ich wollte diese Rolle eigentlich nicht spielen..."

ABD0088_20141110 - WIEN - ÖSTERREICH: Preisträgerin Maria Happel (ORF III-Publikumspreis) am Montag, 10. November 2014, anl. der Verleihung "15. Nestroy - Der Wiener Theaterpreis" in der Wiener Stadthalle. - FOTO: APA/GEORG HOCHMUTH

Die beste deutschsprachige Aufführung war in München zu sehen, wo Intendant Martin Kušej am Residenztheater Goethes "Faust" inszenierte. Kušej nahm – wie Lupa und Greig – den Preis nicht persönlich entgegen.

ABD0093_20141110 - WIEN - ÖSTERREICH: Preisträger Klaus Maria Brandauer (Lebenswerk) am Montag, 10. November 2014, anl. der Verleihung "15. Nestroy - Der Wiener Theaterpreis" in der Wiener Stadthalle. - FOTO: APA/GEORG HOCHMUTH