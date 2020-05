Natter: "Im idealen Museum angekommen"

Durchgesetzt hat sich der ehemalige Chefkurator des Belvedere gegen die "wunderbaren" Mitbewerber letztendlich wegen seiner kunsthistorischen Erfahrung, sagt Elisabeth Leopold. Und gibt Natter auch gleich einen Hinweis: "Sie haben großes Glück mit uns", ruft sie dem "lieben Natter" zu. Denn dessen Kodirektor Weinhäupl sei künstlerisch interessiert. In Zeiten knapper Budgets - das Leopold Museum budgetiert laut Weinhäupl mit 2,7 Millionen Euro - ein Vorteil.



Bei der Vertragsunterzeichnung am Montagabend gab Elisabeth Leopold Natter noch etwas mit: "Sparen Sie sich den Dank, ich will Taten sehen." Also schildert Natter am Dienstag seine ersten Pläne: Die globale Präsenz der Schiele-Sammlung zu stärken. "Ohne Berührungsängste" Kooperationen mit der "vitalen Wiener Museumslandschaft" einzugehen. Die Werke nationaler und internationaler Sammler zu zeigen. Die Fotoausstellungen weiterzuführen. Ebenso sollen die Bestände des "Sammlermuseums" mit zeitgenössischer Kunst zusammengebracht und so auf neue Fragestellungen hin untersucht werden. Natter sieht "kein Problem" in inhaltlichen Überlappungen mit anderen Museen, speziell im Bereich des 20. Jahrhunderts: "Solche Überschneidungen sind fruchtbar."